شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تظهر بـ نيولوك جديد.. وتعلق: "انتظروا الله جاب بنسختين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أصالة، بنيولوك جديد على بوستر أغنيتها الجديدة "الله جاب" من ألبوم شايفة فيك، والمقرر طرح الأغنية قريبًا بنسختين بعد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "جمهور أصالة الفن العربي جاهزين للجديد من ألبوم شايفه فيك، ترقبوا الله جاب بنسختين، كلمات: واحد وألحان محمود الخيامي وتوزيع: محمود الشاعري وتأليف وتريات: هاني فرحات."



أصالة

وطرحت المطربة السورية أصالة نصرى أغنية "شايفة فيك" مؤخرًا وهى تاسع أغنيات ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.

وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان "بالسلامة" وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "متضايق يفارق" وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.أما سابع أغنية فجاءت بعنوان "منٌى وفى" وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة اجءت بعنوان "زى المعجرات"، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست.