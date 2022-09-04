شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عبد الصمد يشارك فى فيلم "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان الشاب حازم عبد الصمد، عددًا من مشاهده ضمن أحداث فيلم "شقو" حيث يقدم خلال الأحداث شخصية "مراسل صحفى".

والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، وعباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

ويجمع فيلم "شقو" بين الأبطال الأربعة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى، بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذى يعد واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي تم تقديمها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وشارك في بطولته أحمد داود، سوسن بدر، أنوشكا، محمود البزاوى، ندا موسى، محمد حاتم، رجاء الجداوى، خالد كمال، مى الغيطى، أمير صلاح الدين، شيرين وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير.