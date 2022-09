بعد الإعلان عن Pinocchio لـ توم هانكس.. تعرف على 7 أفلام حية من ديزنى "صور"

القاهرة - سامية سيد - تسعى ديزنى دائمًا لجذب اهتمام أكبر عدد من محبيها على مستوى العالم، ليس الصغار فقط وإنما الكبار أيضا، لذا إذا كنت من محبى النسخ الحية وليس الرسوم المتحركة من إنتاجات ديزنى، فلديك الكثير لتشاهده، وأحداث تلك الأعمال المميزة سيكون فيلم توم هانكس الجديد Pinocchio حيث كشفت شركة ديزنى، عن فيديو ترويجى جديد لفيلم الـLive Action الجديد الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى توم هانكس، واحتوى الفيديو على مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات الترويجية للفيلم الجديد المنتظر، الذى من المقرر طرحه 8 سبتمبر المقبل على منصة ديزني بلس.

الفيلم من بطولة بنجامين إيفان أينسوورث، سينثيا إريفو، جوزيف جوردون ليفيت، كيغان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز، ومن المقرر طرحه في سبتمبر المقبل، ويلعب توم هانكس دور جيبوتو، وهو نحات الخشب الذي بنى ويعامل بينوكيو كما لو كان ابنه، لكن Pinocchio ليس فيلم النسخة الحية الوحيد بالتأكيد الذى أنتجته ديزنى، وفى هذا التقرير نستعرض عدد من أروع ما قدمته ديزني من أفلام النسخ الحية، وهى كالتالى:

1- فيلم Aladdin

علاء الدين والأميرة ياسمين قدما فى فيلم Aladdin عام 1992 وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 504 مليون دولار، ثم أعيد تقديم الشخصيتين في فيلم بنفس العنوان عام 2019 بنسخة حية، أدى أدوار البطولة فيه، النجم مصرى الأصل مينا مسعود، والنجم العالمى ويل سميث، والنجمة نعومى سكوت.

2- فيلم Beauty and the Beast

بيلا والوحش قدمت في فيلم Beauty and the Beast عام 1991، والذى حقق إيرادات وصلت إلى 424 مليون دولار، وأعيد تقديم الشخصيتين عام فيلم بنفس العنوان عام 2019.

كما يعد فيلم "

The Lion King

" سيمبا أحد أبرز الأفلام التى قدمتها ديزنى فى عام

1994 محققًا إيرادات وصلت إلى 968 مليون دولار، وبعد سنوات طويلة أعيد تقديم الشخصية فى فيلم بنفس العنوان عام 2019، لكن بنسخة حية أثارت إعجاب الجماهير من الكبار والصغار.

4- فيلم Cinderella

كذلك يعتبر فيلم سندريلا من الأعمال المحببة لدى الجميع، وقدمت شخصية سندريلا في فيلم الرسوم المتحركة Cinderella عام 1950، والتى أعيد تقديمها فى العديد من الأعمال بعد ذلك أشهرها Cinderella عام 2015.

5- فيلم The Little Mermaid

لم تنته القائمة عند هذا الحد، حيث كنا على موعد مع أحد الأعمال المميزة أيضًا المتمثل فى شخصية حورية البحر التى ظهرت فى فيلم The Little Mermaid عام 1989 وحقق الفيلم 211 مليون دولار، ثم أعيد تقديمها في فيلم يحمل نفس الأسم The Little Mermaid، عام 2018.