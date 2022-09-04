شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الموسيقى العربية تبدأ موسمها الجديد بمؤلفات سيد درويش ومحمود الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ فرقة الموسيقى العربية للتراث موسمها الفنى الجديد 2022 - 2023 بحفل مميز يقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى فى الثامنة مساء اليوم الأحد ٤ سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية ويضم كوكبة من أعمال اثنين من عمالقة التلحين هما سيد درويش ومحمود الشريف منها موشح طف يا درى، اهو ده اللى صار، والله تستاهل يا قلبي، زورونى كل سنة مرة، موشح يا غصين البان، القلل القناوى، يا ناس انا مت فى حبي لـ سيد درويش والقلب ولا العين، يا حمام البر، اسأل عليا، على شط بحر الهوى، لما رمتنا العين، شمس وقمرين، ودع هواك لـ محمود الشريف.. أداء كل من ياسر سليمان، نهي حافظ، أحمد محسن، رضوى سعيد، محمد شوقى، حنان عصام ومازن دراز.

سيد درويش

جدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة