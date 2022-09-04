شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى: لو أعرف إن الجواز حلو كده كنت اتجوزت من زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى عن سعادته بتهنئة كل أصدقائه له من كل الدول العربية وتعبيرهم عن سعادتهم عن زواجه وأكد أنه يعيش أسعد فترات حياته، وقال لـ"الخليج 365": أنا لو أعرف إن الجواز حلو كدة كنت اتجوزت من زمان وأشار إلى أنه سوف يعود إلى عالم الموسيقى والغناء بعد انتهاء شهر العسل حيث إنه ينوى طرح عدد من الأغانى الجديدة واحدة تلو الأخرى خلال الفترة المقبلة.



جرينى وجميلة جرينى وجميلة

وكان احتفل الثنائى الجريني وزوجته بزواجهما قبل أيام، إذ حرص عدد كبير من أصدقائهما على مشاركتهما تلك الاحتفالات، وحضرت شقيقتا عبد الفتاح الجرينى بالزى المغربى، كما حضر المطرب المغربى خالد بنانى

عبد الفتاح الجرينى بصحبة زوجته

وكان الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى كشف عن احتفالات ليالى ما قبل الزفاف، وذلك بعدما نشر صور برفقة شريكته الفنانة جميلة البدوى، وبدأت الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم، ونشر الجرينى الفيديو من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".