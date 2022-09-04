فن ومشاهير

عبد الفتاح الجرينى: لو أعرف إن الجواز حلو كده كنت اتجوزت من زمان

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى عن سعادته بتهنئة كل أصدقائه له من كل الدول العربية وتعبيرهم عن سعادتهم عن زواجه وأكد أنه يعيش أسعد فترات حياته، وقال لـ"الخليج 365": أنا لو أعرف إن الجواز حلو كدة كنت اتجوزت من زمان وأشار إلى أنه سوف يعود إلى عالم الموسيقى والغناء بعد انتهاء شهر العسل حيث إنه ينوى طرح عدد من الأغانى الجديدة واحدة تلو الأخرى خلال الفترة المقبلة.  

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 جرينى وجميلة 

وكان احتفل الثنائى الجريني وزوجته بزواجهما قبل أيام، إذ حرص عدد كبير من أصدقائهما على مشاركتهما تلك الاحتفالات، وحضرت شقيقتا عبد الفتاح الجرينى بالزى المغربى، كما حضر المطرب المغربى خالد بنانى 

عبد الفتاح الجرينى

عبد الفتاح الجرينى بصحبة زوجته

وكان الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى كشف عن احتفالات ليالى ما قبل الزفاف، وذلك بعدما نشر صور برفقة شريكته الفنانة جميلة البدوى، وبدأت الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم، ونشر الجرينى الفيديو من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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