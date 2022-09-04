احتشاد الجمهور أمام منزل محمد رمضان بالساحل الشمالي.. والفنان يُعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن مقطع فيديو يرصد احتشاد الجمهور أمام منزله بالساحل الشمالي.

ونشر رمضان، الفيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق: "الحبايب قدام بيتي في الساحل الشمالي، وقفتكم دي كبيرة عندي جدا.. للأسف كنت سافرت، ربنا يديم المحبة".

وعاد النجم محمد رمضان، مؤخرا لاستكمال تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ع الزيرو"، عقب انتهاءه من إحياء عدة حفلات غنائية بالصيف، آخرها حفلي الساحل الشمالي يومي 12 و26 أغسطس الماضي، ورفعت الحفلات لافتة كامل العدد.

الحفل الأخير لـ"رمضان" بالساحل الشمالي، كان من تنظيم وإنتاج زينة بيلوتشي صاحبة شركة أوشو، وشارك في التنظيم محمود الشيخ الذي يرأس شو ميديا برودكشن.

فيلم "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج "العدل جروب" للمنتج جمال العدل.