"زعموا أنها ابنتها".. حقيقة صورة ياسمين صبري بصحبة طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفت الفنانة ياسمين صبري، الشائعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، ونشرتها بعض المواقع، وتزعم أن لديها ابنة من زيجتها الأولى، تُدعى تيا وعمرها الآن أقل من 10 أعوام.

وفي بيان صحفي أكدت ياسمين أنها لم تنجب، وأن الطفلة التي تظهر معها في الصورة المتداولة كانت معها في مسلسل "فرصة تانية" وجسدت وقتها دور ابنة شقيقتها ضمن أحداث العمل، والتي كانت تلعب دورها الفنانة هبة مجدي.

الطفلة تُدعى حلا هاني شاركت في أكثر من عمل فني، منها "هبة رجل الغراب"، و"فرصة تانية".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المُقبل 2023 بمسلسل لم تكشف بعد عن تفاصيله، يعيدها بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية" والذي عُرض في رمضان 2020.