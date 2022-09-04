"متخلف وتبرر سلوك إجرامي".. لماذا هاجمت سمية الخشاب متابع على "تويتر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجمت الفنانة سمية الخشاب متابع على حسابها على موقع تويتر، بسبب تعليقه على تغريدة كتبتها قبل قليل، عن استيائها من تكرار حوادث قتل فتيات وطالبات، ومطالبتها للأهالي بتربية أبنائهم على احترام حرية البنت في الاختيار.

تعليق المتابع جاء كالتالي "وهي البنت لو محترمة أصلا هتتكلم ولا تختلط بولد ليه؟!!"، وهو ما أغضب سمية وهاجمته قائلة "لو مفهوم الاحترام عندك هو ده يبقي انت المفروض تتدفن مكانك أو يحطوك في قفص ويشحنوك على سنة ٤٠، ده غير إنك متخلف وبتبرر سلوك إجرامي كمان".

كانت سمية عبرت عن حزنها واستيائها من تكرار حوادث قتل فتيات وطالبات، وكتبت سمية "حاسة إنه عيني اتعودت إني أشوف كل فترة (مقتل طالبة علي يد زميلها) وده في حد ذاته كارثة، ربوا ولادكم على احترام حرية البنت في اختيار شريك حياتها واختيار لبسها ونمط حياتها يا شوية متوحشين ربنا ينتقم منكم".

جدير بالذكر أن في الساعات الماضية وقع حادث مقتل طالبة تدعى "أماني" تبلغ من العمر 19 عامًا، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، بعد إصابتها بطلق خرطوش، على يد شاب، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.