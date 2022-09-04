بطولة بيومي فؤاد وأيتن عامر.. انطلاق "الجنينة" داخل حديقة حيوان أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت حديقة حيوان أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأيام الماضية انطلاق تصوير المشاهدة الأولى من فيلم الجنينة.

ويستأنف أبطال الفيلم غداً الاثنين تصوير المشاهد الخاصة بهم، وذلك بحضور: النجوم بيومي فؤاد وأيتن عامر وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير داخل حديقة الحيوان طوال الأسبوع الحالي، وبعدها ينتقل فريق العمل لعدة أماكن أخرى.

وكان فريق عمل الفيلم قد وصل مؤخراً لدولة الامارات لمعاينة أماكن التصوير المختلفة، وبعدها لحق بهم أبطال الفيلم للبدء في تصوير المشاهد الخاصة.

يعد "الجنينة" أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبوظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفني وسوتير- إيهاب لمعي وهاني وليم، وتوزيع الأخوة المتحدين- وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.