سمية الخشاب عن تكرار حوادث قتل الفتيات: "كارثة وشوية متوحشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن حزنها واستيائها من تكرار حوادث قتل فتيات- طالبات، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وكتبت سمية "حاسة إنه عيني اتعودت إني أشوف كل فترة (مقتل طالبة علي يد زميلها) وده في حد ذاته كارثة، ربوا ولادكم على احترام حرية البنت في اختيار شريك حياتها واختيار لبسها ونمط حياتها يا شوية متوحشين ربنا ينتقم منكم".

كانت الساعات الماضية قد شهدت حادث وفاة طالبة تدعى "أماني" تبلغ من العمر 19 عامًا، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش، على يد شاب، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.