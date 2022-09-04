خطفت 5 من جوائز إيمي.. أديل على أعتاب إنجاز جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حظيت النجمة العالمية أديل -Adele ، بنصيب الأسد من جوائز "إيمي 2022"، التي تم إعلانها امس السبت، إذ نال عرضها التليفزيوني "ليلة واحدة فقط -one night only"، خمس جوائز.

إديل، نجحت من خلال السهرة التلفزيونية، التي عرضت في نوفمبر الماضي، وتولت تقديمها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، في حصد 5 من جوائز "إيمي" للفنون الإبداعية، في الحفل الذي أقيم أمس السبت.

ونال العرض الذي قدمته النجمة العالمية تحت عنوان "ليلة واحدة فقط"، جوائز: "أفضل إخراج، وأفضل تصميم إضاءة، وأفضل مزج صوتي، وأفضل مؤثرات، وأفضل إدارة وتوجيه".

وقدمت أديل، في السهرة 3 أغاني جديدة، إلى جانب الأغاني التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وتحدثت عن الصعاب التي واجهتها.

أديل التي حصلت للمرة الأولى في مشوارها الفني على جائزة إيمي للفنون الإبداعية، أصبحت على بعد خطوة واحدة من الحصول على علامة EGOT ، وهي علامة التميز التي ينالها نجوم الفن الحائزين على الجوائز الأربع الكبرى في مجالات الفنون التلفزيون والسينما والمسرح والفيديوهات المصورة.

النجمة العالمية أديل، سبق ونالت عام 2013 جائزة أوسكار أفضل أغنية في فيلم "skyfall"، وفي عام 2017 حصدت 5 من جوائز جرامي الموسيقية، قبل أن تكرر الخماسية مؤخرا مع جوائز إيمي.