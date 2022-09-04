أول ظهور علني لوالدة عبدالفتاح الجريني “المحجبة”.. وهذا سر بكائه الشديد بسببها أمام الملايين!

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - حل عبد الفتاح الجريني، الفنان المغربي، مؤخرًا ضيفًا على حلقة جديدة من برنامج “كلام الناس” على قناة mbc مصر، وكشف عدة أمور حول حياته الشخصية والمهنية، وتذكر والدته الراحلة في البرنامج وتأثر كثيراً أثناء حديثه عنها.

عبد الفتاح الجريني يكشف سببا مؤثرا وراء ابتعاده عن المغرب

وكشف الفنان عبد الفتاح الجريني سببا مؤثرا وراء عدم عودته للمغرب في السنوات الأخيرة، وقال إنه منذ وفاة والدته منذ سنوات وهو لا يستطيع السفر إلى المغرب، لأنه لا يستطيع رؤية المنزل بدون والدته، وأنه سيتذكر والدته في كل الأمهات في المغرب.

عبد الفتاح الجريني ووالدته الراحلة

وأضاف إنه شديد التعلق بوالدته ويحكي عنها لأول مرة، مشيراً إلى انه ظل بجانبها لفترة في المستشفى في فترة مرضها قبل وفاتها، وبكى بحرقة أثناء الحديث عنها وأثناء تذكره لها في البرنامج. واستعرض عبد الفتاح الجريني هدية من والدته له عبارة عن خاتم والده الراحل، وقال إنه يرتديه طوال الوقت.

عبدالفتاح الجريني يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

ونفى عبد الفتاح الجريني وجود خلافات بينه وبين الفنان المغربي سعد لمجرد، وقال إنه رغم عدم وجود تواصل بينهما إلا انه لا ينسى له أبداً أنه حرص على الحصول على هاتفه والحديث معه بعد وفاة والدته، وأكد أنه يقدر له حرصه على مواساته في وفاة والدته.

تصريحات عبد الفتاح الجريني في برنامج “كلام الناس”

وتحدث عبد الفتاح الجريني عن مشاريعه الفنية، وكشف عن عدة أعمال حاول تقديمها ولكن لظروف انتاجية لم يستطع تقديمها، ومنها فيلم في هوليوود مع النجمة أنجلينا جولي، وقال إنه عرض على الشركة المنتجة عمل أغنية مع فرقة “bts” الكورية في عام 2016، وكانت وقتها لم تحقق شهرة عالمية كبيرة ولكنه توقع نجاحها، وفشل المشروع بسبب عدم تحمس الشركة، وحققت الفرقة بعدها نجاحات عالمية كبيرة.

وقال عبد الفتاح الجريني في تصريحاته إنه توقع نجاح مغني الراب ويجز منذ أعوام عندما سمع احدى أغنياته، وأضاف إنه قدم أغنيته الشهيرة “أشوف فيك يوم” بالصدفة، والتي كانت خاصة بالفنان راشد الماجد، وتنازل عنها له بعد أن أبدى اعجابه بها، وأشاد بموقف راشد الماجد معه وبوقوفه بجانبه في بداياته الفنية.

الجريني وجميلة البدوي:

تصدر اسم الفنان عبد الفتاح الجريني وجميلة البداوي الترند علي السوشيال ميديا بسبب احتفالات ما قبل الزواج التي قاموا بها، وظهر الزوجين وسط الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم. وارتديا نفس اللون بالزي المغربي الذي أشاد الحضور وجمهور السوشيال ميديا بجماله.

يُذكر أن أنباء ارتباط الفنان عبد الفتاح جريني و الفنانة جميلة البدوي ترددت منذ الكثير من السنوات، لكنهما نفيا هذه الأخبار وقتها وأكدوا أن علاقتهما قائمة على الصداقة والإخاء والتعاون الفني فقط.

شارك كلا من الجريني وجميلة بأربع أغاني و هم: “شكرا” من كلمات والحان Mobeazy وهي باللهجة المغربية البيضاء، و”عهود الحب” و”ظالمة” وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأغنية “سمع صوتك للعالم” وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني

من هو عبدالفتاح الجريني؟

عبد الفتاح الجريني هو مطرب مغربي الجنسية له شهرة كبيرة في دولة المغرب؛ وكذلك في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصةً مصر، وذلك لأن أشهر أغانيه كانت باللهجة المصرية، حيث ولد وترعرع الجريني بمدينة الدار البيضاء، ودرس الموسيقى في المعهد الموسيقي، وبعد فترة من تخرجه من هذا المعهد دخل المجال الفني، وقام بغناء عدد كبير من الأغاني، وصدر له ألبومان في سوق الكاسيت، وتميز الجريني بقدرته على الغناء بالعديد من اللهجات مثل اللهجة المغربية والمصرية؛ وكذلك الأغاني الهندية التي تمت ترجمتها إلى المغربية العامية، كما أنه قد حصل على عدد كبير من الجوائز نظرًا تميزه طوال مشواره الفني.

من هي زوجة عبد الفتاح الجريني؟

زوجة عبد الفتاح الجريني هي الفنانة المغربية جميلة البدوي، وهي تعرف في الوسط الفني باسم (جميلة) وهي فنانة مغربية الأصل، ولكنها تقيم في الإمارات العربية المتحدة، وعرف الناس جميلة حينما شاركت في برنامج مسابقات (نجم الخليج) والتي وصلت فيه إلى مكانة متقدمة، وكانت على وشك الفوز باللقب، وبعدها قدمت عدد كبيراً من الأغاني المختلفة التي عرفت بها في المغرب، وفي العديد من بلدان العالم العربي، كما أنها قد أطلقت عدداً من الألبومات مثل ألبوم (بنت حديدية).

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الخليج 365