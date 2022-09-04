كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - شن الفنان ” عمرو محمود ياسين ” هجوما لاذعا على المحامي ” فريد الديب ” بعد قيام الأخير بتقديم مذكرة طعن على حكم إعدام ” محمد عادل ” قاتل طالبة جامعة المنصورة ” نيرة أشرف ” ومطالبته بإلغائه وإعادة محاكمته .
وأشار عمرو محمود ياسين إلى أن ما يقوم به فريد الديب وغيره من المتعاطفين مع المتهم هو السبب في تكرار مثل هذه الحوادث وآخرها حادثة مقتل فتاة تدعى ” أماني الجزار ” بمحافظة المنوفية يوم أمس والتي تبلغ من العمر 19 عاما .
حيث لقت أماني الجزار مصرعها على يد شاب يدعى ” أحمد فتحي عميرة ” والذي قام بإطلاق النار عليها وأصابها برصاصة في الظهر أودت بحياتها وذلك لرفضها وأسرتها الارتباط به بسبب سوء سلوكه وتعاطيه للمواد المخدرة .
وعلق عمرو محمود ياسين على ذلك في منشور له عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” عشان فريد الديب يبقي يعمل طعن كويس ” .
وتابع : ” والناس اللي بتتعاطف مع شوية قتلة ومجرمين يبقوا يعرفوا يتعاطفوا و ضميرهم مرتاح .. كل اللي اتعاطفوا مع قاتل نيرة شركاء في الجرايم اللي حصلت بعد كده من وجهة نظري ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادثة مقتل طالبة المنوفية .. عمرو محمود ياسين يهاجم فريد الديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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