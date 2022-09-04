بعد حادثة مقتل طالبة المنوفية .. عمرو محمود ياسين يهاجم فريد الديب

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - شن الفنان ” عمرو محمود ياسين ” هجوما لاذعا على المحامي ” فريد الديب ” بعد قيام الأخير بتقديم مذكرة طعن على حكم إعدام ” محمد عادل ” قاتل طالبة جامعة المنصورة ” نيرة أشرف ” ومطالبته بإلغائه وإعادة محاكمته .

وأشار عمرو محمود ياسين إلى أن ما يقوم به فريد الديب وغيره من المتعاطفين مع المتهم هو السبب في تكرار مثل هذه الحوادث وآخرها حادثة مقتل فتاة تدعى ” أماني الجزار ” بمحافظة المنوفية يوم أمس والتي تبلغ من العمر 19 عاما .

حيث لقت أماني الجزار مصرعها على يد شاب يدعى ” أحمد فتحي عميرة ” والذي قام بإطلاق النار عليها وأصابها برصاصة في الظهر أودت بحياتها وذلك لرفضها وأسرتها الارتباط به بسبب سوء سلوكه وتعاطيه للمواد المخدرة .

وعلق عمرو محمود ياسين على ذلك في منشور له عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” عشان فريد الديب يبقي يعمل طعن كويس ” .

وتابع : ” والناس اللي بتتعاطف مع شوية قتلة ومجرمين يبقوا يعرفوا يتعاطفوا و ضميرهم مرتاح .. كل اللي اتعاطفوا مع قاتل نيرة شركاء في الجرايم اللي حصلت بعد كده من وجهة نظري ” .