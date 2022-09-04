بشعر أصفر وإطلالة غير متوقعة.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل بـ لوك جديد؛ هل يليق بها هذا التغيير؟ – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فيديو عبر حسابها على “إنستجرام“، ظهرت فيه بـ”لوك” شعر جديد، فاعتمدت اللون الأشقر الداكن بدلاً من البنيّ.

وقالت نادين نجيم: “هل هذا اللوك الجديد؟ دعونا ننتظر ونرى”، فيما أثنى المتابعون على إطلالتها الجديدة.

إطلالة نادين نجيم الجديدة:

وظهرت نادين نسيب نجيم، بلوك جديد ومميز، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض، دون أكمام، كما تميز بنقوشات على الصدر لتبرز جمالها.

نادين نجيم بلون شعر جديد

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أن تظهر بلوك جديد لشعرها، فاختارت لون الشعر الزيتي كـ لوك جديد ومميز لها، كما تركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع مجموعة من الأساور في يديها لإكمال ظهورها.

نادين نجيم تنعي جورج الراسي: «انقهرت على شبابك وابنك»

من ناحية أخرى، رثت الفنانة نادين نسيب نجيم، الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفي أثر حادث سير في الساعات الأولى من صباح السبت بداية الاسبوع الماضي.

ونشرت نادين نسيب نجيم عبر حسابها على Instagram صور جمعتها مع جورج الراسي، وكتبت تنعيه، متذكرة كيف بدأ تعارفهما في إحدى المناسبات الخاصة بمؤسسة لدعم أعمال الشباب في لبنان.

وقالت: “بهيداك النهار اتعرفت عليك عن قريب وشو كنت مهضوم وشخص قلبه طيب كتير ولطيف ومحترم وضليتني اضحك قد ما بتمزح وبتحب الحياة”.

وتابعت نادين نجيم: “كتير انقهرت على شبابك وعلى ابنك يلي خسر بيه وعلى رفيقتك و بناتها يلي خسروا أمنّ، الله يرحمك ويرحمها والله يصبر قلب أختك وأمك وعيلتك”.

وأكدت: ” كتير صعب يلي صار، حادث سير أنت ما ذنبك فيه، أيا حدا كان فيه يكون مطرحك اهمال الدولة وقلة المسؤولية حرقت قلب أمك وأخواتك وأبنك وكل يلي بيحبوك”.

وأضافت نادين نسيب نجيم عن جورج الراسي: “ما في شي رح يعوض خسارتك وهيدي حرقة وغصة رح ضل بالقلب، بس بالإيمان والصلاة ورحمة الرب، الله يكون بعونكم ويصبركم ويخفف حزنكم، آمين، رحمتك يا الله”.

وتوفي جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس، في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية.

يُذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل “صالون زهرة” والذي عُرض عبر منصة “شاهد VIP“، من ﺇﺧﺮاج جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.

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