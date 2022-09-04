كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها (كلام الناس) المذاع عبر قناة MBC مصر الفنانة ” شهيرة ” .
وخلال اللقاء تحدثت الفنانة شهيرة عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” كاشفة عن محاولة امرأة الاقتراب منه من أجل الزواج وردة فعلها تجاه ذلك .
فقالت : ” واحدة داخلة عايزة تخرب البيت إنما إعجاب ومش عارفة إيه هو قادر محمود ليه حدود .. لكن لما تكون واحدة عايزة تاخده وتتجوزه ” .
وتابعت شهيرة عن ردة فعل الفنان الراحل تجاه ذلك وتحذيرها له من هذه السيدة : ” هو حبيبي كان يقعد يقولي المقص اللي بتقصي بيه ضافر رجليكي ده برقبة كل الناس دي ” .
وأضافت : ” الراجل مهم إن هو يطمن شريكة حياته ويحسسها إن هي أهم من أي واحدة .. يطمنها، يطبطب عليها .. لكن فيه رجالة بالعكس يعملوها خناقة ويكبر المشكلة أكتر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمود ياسين لشهيرة : ” المقص اللي بتقصي بيه ضافر رجليكي برقبة كل الناس دي ” .. من قصد وما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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