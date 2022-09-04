محمود ياسين لشهيرة : ” المقص اللي بتقصي بيه ضافر رجليكي برقبة كل الناس دي ” .. من قصد وما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 05:43 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها (كلام الناس) المذاع عبر قناة MBC مصر الفنانة ” شهيرة ” .

وخلال اللقاء تحدثت الفنانة شهيرة عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” كاشفة عن محاولة امرأة الاقتراب منه من أجل الزواج وردة فعلها تجاه ذلك .

فقالت : ” واحدة داخلة عايزة تخرب البيت إنما إعجاب ومش عارفة إيه هو قادر محمود ليه حدود .. لكن لما تكون واحدة عايزة تاخده وتتجوزه ” .

وتابعت شهيرة عن ردة فعل الفنان الراحل تجاه ذلك وتحذيرها له من هذه السيدة : ” هو حبيبي كان يقعد يقولي المقص اللي بتقصي بيه ضافر رجليكي ده برقبة كل الناس دي ” .

وأضافت : ” الراجل مهم إن هو يطمن شريكة حياته ويحسسها إن هي أهم من أي واحدة .. يطمنها، يطبطب عليها .. لكن فيه رجالة بالعكس يعملوها خناقة ويكبر المشكلة أكتر ” .