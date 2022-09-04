محمد عبدالرحمن: "الشغل مع سونسون ممتع وكنت بختار الأكل للفيشاوي في البريك" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد عبدالرحمن إن الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والتي شاركته بطولة فيلمه الجديد "الدعوة عامة" مدرسة وإنسانة جميلة وعظيمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الشغل مع سونسون –كما تحب أن نقول لها- من أمتع الحاجات في حياتي، هي مدرسة وجميلة وعظيمة، وروحها حلوة مش بتتكلم كتير غير في الشغل، أستاذة كبيرة، الحمد لله اتوفقنا وحظ الفيلم وحظنا انها شرفتنا".

وعن كواليس العمل مع الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة أسماء أبو اليزيد في الفيلم، قال "أنا والفيشاوي وأسماء اكتر الأماكن اللي كانت بتجمعنا في البريك، وأنا اللي كنت بختار الأكل كانوا واثقين في دماغي، وفي الشغل كنا مركزين نعمل حاجة كويسة وتناسب موضوع الفيلم".

"الدعوة عامة" تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد.