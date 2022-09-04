محمد عبدالرحمن لـ"الخليج 365": تحمست لفيلم "الدعوة عامة" وهذه رسالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان محمد عبدالرحمن عن سعادته برد فعل الجمهور على فيلمه الجديد "الدعوة عامة" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبسوط برد الفعل من كل اللي اتفرج على الفيلم صناع أو جمهور عادي، ومن أحلى الحاجات اللي جاتلي تعقيبا على الفيلم: ناس بتقولي كلمت ماما بعد الفيلم أطمئن عليها، وروحت لماما، وربنا يكرمك كنت مقصر في حاجات خلتني اخد بالي منها".

وعن اختيارهم قالب فانتازي كوميدي لمناقشة قضية مهمة مثل "عقوق الوالدين"، قال "أي حاجة لما بتتقدم بروح خفيفة بتوصل بسهولة، ويا سلام لو فيه ضحك وبسمة بتترسخ جوة عقل الناس"، مشيرًا إلى أن رسالة الفيلم أن يهتم الأبناء بالأهالي، وأنه تحمس للفكرة بمجرد أن عرضاها عليه كاتبا العمل أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وعما إذا كان شعر بالخوف من أن يوجه لهما اتهام الاستهانة و"الهزار" بقضية مهمة مثل عقوق الوالدين، بسبب طرحها في إطار من الكوميديا، أوضح "كان فيه أصوات كتير بس محبيناش نستسلم لفكرة إن ممكن يحصل حاجة سلبية أو إن حد قال ممكن يقولوا بنهزر في موضوع الأهل، الفكرة إحنا هنعمله إزاي، ولما لقينا رد فعل الناس إنها خدت بالها من مامتها وباباها اللي كانوا مقصرين في حقهم، حسينا اننا عملنا حاجة صح، آه كنا خايفين بس كنا شايفين حاجة وواثقين إننا بنعمل شيء كويس، والحمد لله اتوفقنا فيها".

"الدعوة عامة" إخراج وائل فرج، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد عبدالرحمن: أحمد الفيشاوي وسوسن بدر وأسماء أبو اليزيد.