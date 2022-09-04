بوزن زائد جدًا.. الظهور الأول لـ كندة علوش بعد إعلان إنجابها طفلها الثاني كريم – «شاهد»

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - ظهرت الفنانة كندة علوش، بعد إنجابها طفلها الثاني كريم، وذلك بالعرض الخاص لفيلمها السوري “نزوح” المشارك في مسابقة آفاق إكسترا.

وظهرت “علوش” بوزن زائد، بصحبة صناع فيلمها الجديد “نزوح”، الممثل سامر المصري، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم، كما ساندها زوجها النجم عمرو يوسف، وكان بين الحضور الإعلامية ريا أبي راشد، ومخرجة الفيلم سؤدد كعدان.

واختير “فيلم نزوح” للمخرجة سؤدد كنعان للمشاركة في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 79، المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر الجاري.

وحرصت كندة علوش على استدعاء زوجها النجم عمرو يوسف، الذي حرص على مرافقتها في العرض الخاص للفيلم، واستدعته للتصوير إلى جوارها، عقب انتهاء العرض، في لقطة رومانسية، وحرص عمرو يوسف على التقاط الصور لزوجته بهاتفه تعبيرًا عن سعادته بنجاحها.

كندة علوش تكشف تفاصيل ولادة ابنها “كريم”

يُذكر أن الفنانة السورية كندة علوش، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، استقبالها لمولودها الثاني.

وشاركت كندة علوش صورة برفقة ابنها، وعلقت: “الحمدلله رب العالمين رزقنا بـ كريم عمرو يوسف.. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريبًا في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغيرًا وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”.

كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بابنهما “كريم”

واستقبلت كندة علوش عشرات الرسائل والتعليقات من الجمهور وزملائها النجوم لتهنئتها على قدوم طفلها الثاني “كريم”، وذلك بعد أن استقبلت ابنتها الأولى “حياة” من زوجها عمرو يوسف في عام 2018، وأخفت وقتها خبر حملها أيضاً، قبل تسريب صور لها في الشهور الأخيرة من الحمل، وتحرص كندة علوش مع عمرو يوسف على إبعاد تفاصيل حياتهما العائلية عن الأضواء، حيث تخفي وجه ابنتها عن الصور منذ ولادتها إلى الآن، وذلك قبل أن تخفي خبر حملها الثاني وتعلن بعد ولادتها اليوم للجمهور.

كندة علوش في «فيلم نزوح»

فيلم “نزوح” بطولة كندة علوش ويشارك ضمن قائمة “Horizons Extra” في مهرجان فينيسيا هذا العام، حيث ينافس مع 8 من الأعمال الأخرى التي تمثل العديد من الدول منها فيلم المخرج العراقي أحمد دراجي “الحدائق المعلقة”.

ويشارك في بطولة “نزوح” كل من النجوم كندة علوش وسامر المصري، والممثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني أفلام سؤدد الروائية بعد فيلم “يوم أضعت ظلي” الفائز بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقد فاز مشروع نزوح بالعديد من الجوائز من مهرجانات كان وبرلين وغيرها.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، و شركة بيركلي ميديا جروب ( يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو ( مارك بوردور) ، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وحصل السيناريو على جائزة باومي من برلين، وفي مهرجان كان السينمائي حصل على جائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعماً من تورينو فيلم لاب ومؤسسة الدوحة للأفلام.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة (هالة زين) ذات الـ 14 سنة. لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر (نزار العاني) الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

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