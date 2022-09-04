شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 سنة على أغنية "حبيت دلوقت".. كارول سماحة تتعاون من جديد مع بهاء الدين محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة كارول سماحة، عن سعادتها للتعاون مع الشاعر بهاء الدين محمد، من جديد بعد 17 سنة على تعاونهما الأول في أغنية "حبيت دلوقت"، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى.

غردت كارول، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "وأخيرًا بعد مرور 17 سنة على أول لقاء مع شاعرنا الكبير بهاء الدين محمد وأغنية "حبيت دلوقت" الاستثنائية قريبًا ترقبوا اللقاء الثاني والتحضيرات على نار غير هادئة إطلاقًا".



كارول سماحة

وطرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الأيام الماضية، أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "إجازة"، والتى قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التى قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة،

حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها فى قالب تمثيلى درامى تراجيدى بكليب "شكرا"، وآخر كوميدى بكليب "bon voyage" ، وآخر استعراضى بكليب "ياشباب يابنات".

أغنية "أجازة"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج: بتول عرفة يذكر أن كليب " أجازة" هو التعاون الرابع الذي جمع الفنانة كارول سماحة بالمخرجة بتول عرفة، عقب نجاح فيديو كليب "bon voyage” ، و " شكراً" ، و"ياشباب يابنات".