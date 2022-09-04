شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مسيرتها.. Adele تفوز بجائزة emmys بعرضها One Night Only والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة العالمية Adele "أديل" على أول جائزة إيمى لها خلال حفل جوائز إيمى للفنون الإبداعية، الذى أقيم فى لوس أنجلوس، ليلة السبت، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

النجمة البريطانية أديل، أصبحت على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز ومكانة تاريخية، وذلك بعد فوزها بجائزة إيمي لأول مرة فى مسيرتها، حيث تبقى لها جائزة واحدة لكى تحقق العلامة الكاملة فى الجوائز الأربعة الكبرى، وهي مكانة لم يسبقها إليها سوى 17 فنانًا فقط فى التاريخ.



تقرير ديلى ميل

وحصدت أديل الجائزة على عرضها التلفزيوني "One Night Only"، الذى سجل مسبقاً للعرض التلفزيونى فى نهاية العام الماضى بمشاركة أوبرا وينفرى، وقدمت به "أديل" أغانى من ألبومها الجديد لأول مرة، وتحدثت عن رحلة صناعة الألبوم وكواليسه وعلاقته بمرحلة طلاقها وغيرها من الأمور.



اديل

واقتربت Adele بهذه الجائزة من الوصول إلى مكانة EGOT والتي تشير إلى الجوائز الأربع الكبرى"Emmy و Grammy و Oscar و Tony"، وهي أفضل وأكبر الجوائز في عالم التلفزيون والتسجيل والأفلام والمسرح.

وكانت قد حققت أديل الجوائز الثلاث الأولى مثل جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، وعدة جوائز جرامي، وأخيراً جائزة إيمي لأول مرة، وتبقى لها فقط جائزة "تونى" لتحقيق العلامة الكاملة أوEGOT، والتي ترمز أيضاً إلى "الطاقة والنمو والفرصة والموهبة".