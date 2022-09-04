شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعلن ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفى كامل فى تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هانى شاكر، لافتًا إلى أنه فى انتظار إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، فتح باب الترشح إلى المنصب لتقديم أوراقه، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمه فى تلك الانتخابات.

وكان مصطفى كامل قد قال لـ"الخليج 365" إنه لشرف له أن يطالبه زملاؤه بالترشح للمنصب لافتًا إلى أنه تلقى العديد من المطالبات سواء من زملائه الفنانين أو أكاديميين ما جعله يفكر فى الأمر بجدية، وأنه كان لا يفكر فى العمل العام لولا مطالبات زملائه.

وتابع مصطفى كامل: الوضع الحالي لنقابة الموسيقيين مؤسف، ويوجد فردان أو ثلاثة داخل المجلس الحالى أفسدوا فى النقابة – على حد قوله – وخائفون من توليه المنصب .

وعن موقفه من مطربى المهرجانات، كشف مصطفى كامل: سنبحث وضعهم مع خبراء الموسيقى والمختصين، والأهم شكل بلدى ووطنى أمام العالم، وكل حاجة هتتعمل فى الإطار ده.