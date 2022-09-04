ياسمين عز تهاجم فنان مصري شهير بسبب تصريحاته عن الزواج المدني ودعمه لفكرة المساكنة

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - هاجمت الإعلامية ” ياسمين عز ” في حلقة أمس من برنامجها (كلام الناس) التصريحات الأخيرة للفنان ” محمد عطية ” التي تحدث بها عن دعمه لفكرة (المساكنة) قبل الزواج واستعداده للزواج من “لا دينية” .

فقال محمد عطية خلال استضافته مع الإعلامية ” رابعة الزيات ” في برنامج (شو القصة) : ” المهم تكون إنسانة، ده لو أتجوزت أصلا لأن الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة .. ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا ” .

وتابع : ” الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش

مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ ” .

وعلقت ياسمين عز على هذا التصريحات قائلة : ” احنا ملناش دعوة بكريستيانو رونالدو وجورجينا والناس اللي برة ومش بيتجوزا ويخلفو وهما لسه بيحيو بعض وبعدين تلاقيها بتتجوز وهي في الفرح حامل ده مش عندنا خالص وملناش دعوة وربنا يحاسب كل واحد ” .

وأضافت : ” احنا بنتكلم على هنا عندنا وعلى الدين بتاعنا واللي ربنا قاله .. مفيش حاجة إسمها مساكنة، أنا معرفش مين اخترع الإسم ده .. يعني إيه مساكنة، جاية من السكن لأ غلط .. السكن هو الزوجة والزوج بعقد شرعي، ربنا والناس عارفين إنهم متجوزين ” .

وواصلت ياسمين : ” إنما المساكنة دي ده حد كان ليه مزاج يعمل الموضوع ده فقالك بقى أما أجمل الأمور وأسميه مساكنة إننا ساكنين مع بعض .. غلط ومش مقبول ومرفوض في مجتمعنا وده بيقلل منك خلي بالك ” .

وأكملت موجهة حديثها للمرأة التي تقبل بهذا الأمر : ” حتى لو بتتجوزي وجوازتك على الضيق بيكون فيه مجهود الراجل بيعمله لحد ما يتجوزك وبيصنع شئ من الغلاوة للست .. حتى لو حصل مشاكل بيصعب على الراجل إنه يسيب مراته وتعبه في الجوازة ومقدرك معنويا وماديا بالغالي ” .

واختتمت ياسمين عز : ” لكن لما تكون الدنيا سداح مداح هيقولك الصبح باي باي ويغير كالون الباب ومفيش مساكنة، خلصت المساكنة .. اتقوا الله وبلاش نقول تصريحات، انت عندك قناعات احتفظ بيها لنفسك في بيتك قدام مرايتك ومتقولهاش على العلن ” .