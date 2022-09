شكرا لقرائتكم خبر عن The Lord of the Rings: The Rings of Power يحقق 25 مليون مشاهدة فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مسلسل "The Lord of the Rings: The Rings of Power"، 25 مليون مشاهدة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأولى من العرض، حيث كانت أول حلقتين من المسلسل التلفزيونى متاحة للبث على Prime Video فى 240 دولة. ظهر مسلسلThe Rings of Power من أمازون على مستوى العالم، فى الأول من سبتمبر والثاني من سبتمبر، اعتمادًا على المنطقة والمنطقة الزمنية التي يتدفق منها عملاء Prime من جميع أنحاء العالم، حيث طرحت الحلقتان الأوليتان ابتداء من الساعة 6 مساء الخميس الماضى. وفي إصدارها الذى أعلن عن العرض الأول لمسلسل"Rings of Power" ، لم تحدد أمازون كيف تقيس طريقة العرض ولا مقدار الحلقة التي يحتاج المستخدم إلى مشاهدتها ليتم احتسابها كمشاهد، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة Variety.

فيلم The Rings of Power مع عدم إطلاق Amazon لأرقام سلسلة Prime Video من قبل، وبيانات تدفق Nielsen لأفضل 10 فقط لمسلسلات مشهورة مثل "Reacher" و "The Boys" لاستخدامها كمعيار تابع لجهة خارجية للنجاح بالنسبة إلى جهاز البث، من الصعب تحديد كيف حقق "The Rings of Power" نجاحا كبيرًا، ومع ذلك، قالت أمازون، أمس السبت، إن أداء "Rings of Power" حطم جميع الأرقام القياسية السابقة، مسجلاً أكبر عرض أول في تاريخ "Prime Video". وقالت جينيفر سالك، رئيسة استوديوهات أمازون: "من المناسب إلى حد ما أن تكون قصص تولكين من بين أكثر القصص شعبية على الإطلاق، وما يعتبره الكثيرون الأصل الحقيقي لهذا النوع الخيالي قد قادتنا إلى هذه اللحظة التي نفتخر بها". وأضافت فى بيان قدمته أمازون مع أرقام مشاهدة "حلقات القوة"، "أنا ممتنة جدًا لـ تولكين، ولمقدمى العرض، جي دي باين، وباتريك مكاي، والمنتج التنفيذي ليندسي ويبر، وطاقم الممثلين وطاقم العمل، لجهودهم التعاونية الدؤوبة وطاقتهم الإبداعية التي لا حدود لها.. وعشرات الملايين من المعجبين اللذين يشاهدون، ومن الواضح أنهم شغوفون بميدل إيرث مثلنا، وهم المقياس الحقيقي لنجاحنا".