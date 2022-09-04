خاص| هل يشارك محمد عبدالرحمن في دراما رمضان 2023؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان محمد عبدالرحمن حرصه على المشاركة في عمل مسرحي بين وقت وآخر، لافتًا أنه يستعد الفترة الحالية لتقديم مسرحية جديدة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسرحية ستكون مع الكاتب أيمن بهجت قمر، وأتمنى أن تعجب الجمهور، ومن الممكن أن يتم عرضها داخل وخارج مصر".

وعما إذا كان سيطل على الجمهور في رمضان 2023 بعمل تليفزيوني جديد، قال عبدالرحمن "احتمال، بس حاليا انا بحضر سينما، كده كده كنت مركز في السينما، الخطة عندي أروح شوية للسينما يا رب نوفق في كل اللي جاي".

جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن طُرح له مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة من النجوم كضيوف شرف.