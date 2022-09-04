شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. السيتيزن يسقط أمام أستون وإصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حيث شهد العديد من الأحداث.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت”، ملخص أخبار مانشستر سيتي السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري.

مانشستر سيتي يتعادل مع أستون فيلا

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام نظيره أستون فيلا، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يعلق على التعادل مع أستون فيلا

وقال بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أستون فيلا لم يصنع أي شيء، كانت مجرد تسديدة واحدة، ولكنها كانت مباراة جيدة".

وتابع: "لم نتلق أي شيء تقريبًا في الشوط الأول، كافحنا قليلًا لخلق الفرص ولكن اللقاء كان تحت السيطرة الكاملة، كنا أفضل في الشوط الثاني، حاولنا تسجيل الهدف الثاني ودافعنا عن الكرة بشكل سيء من الناحية اليمنى وتعادلوا".

وأوضح: “لا بأس، نقطة واحدة ونواصل المضي قدمًا، نحن بشر، لاعبو كرة قدم وهذا يحدث”.

وواصل:" الفرص الضائعة؟ كان هالاند منخرطًا في المباراة، وكان لديه لمسات وفرص، لقد أتيحت لنا فرصتان أو ثلاث فرص مذهلة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني بعد 1-0، سددنا في القائم من دي بروين".

وأشار:" المنافسة في الدوري الإنجليزي؟ هذا ليس موسمي الأول هنا، أعرف مدى صعوبة الأمر".

إصابة ووكر

واختتم: "كايل ووكر؟ تعرض للإصابة، لقد طلب أن يتم استبداله، لا أعرف لماذا".