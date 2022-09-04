درة أنيقة وزينة على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينب غريب

شاركت الفنانة زينب غريب أحدث إطلالاتها الصيفية من على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تامر حسني

أطل الفنان تامر حسني على جمهوره ومتابعيها بصورة من آخر حفلاته الفنية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

زينة

خطفت الفنانة زينة أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

درة

أطلت الفنانة درة على جمهورها ومتابعيها بإطلالة أنيقة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ظافر العابدين

شارك الفنان ظافر العابدين جمهورها ومتابعيه، صورة لأحدث ظهور له من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

محمد كريم

أطل الفنان محمد كريم على جمهوره ومتابعيه بصور من نزهته الصيفية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الفنية، حيث ارتدت فستانا أسود أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نوران أبو طالب

شاركت الفنانة نوران أبو طالب جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ثراء جبيل

أطلت الفنانة ثراء جبيل على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".