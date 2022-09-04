"ملناش دعوة برونالدو وجورجينا".. ياسمين عز ترد على محمد عطية بعد تصريحاته عن "المساكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الإعلامية ياسمين عز، على تصريحات الفنان محمد عطية، حول تفضيله المساكنة على الزواج.

وقالت ياسمين، في برنامجها "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "لما بتكلم عن حاجة الدين قال عليها مش بيهمني حد، بقول وأنا قلبي جامد وفي قلبي بطيخة صيفي، إحنا ملناش دعوة بكريستيانو رونالدو وجورجينا والناس اللي بره اللي بيخلفوا وهما لسه بيحبوا بعض، وبعدين نلاقيها بتتجوز وهي في الفرح حامل، ده مش عندنا خالص وملناش دعوة بيه وربنا يحاسب كل حد".

أضافت: "مفيش حاجة اسمها مساكنة، معرفش مين اخترع الاسم ده، يعني إيه مساكنة! ده اسم غلط، السكن هو الزوج والزوجة بعقد شرعي، لكن مساكنة دي تجميل للأمور وبس، ده غلط ومش مقبول ومرفوض في مجتمعنا، وده بيقلل من المرأة، الجواز بيغلي المرأة لأن في مجهود بيتعمل عشانك.. اتقوا الله وبلاش نقول تصريحات زي دي، لو عندك قناعات كده خليها لنفسك وبلاش تقولها على العلن لأن في ناس مستنية تصريح زي ده عشان تعمل زيّك".

وكان الفنان محمد عطية، قال ببرنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: "أنا تعلمت بمدرسة أزهرية، ودرست الاسلام 16 سنة من حياتي، والمذهب الشافعي كان تخصصي، والدراسة في الأزهر قوتني في اللغة العربية جدا، وفيه حاجات كتير صعب أتقبلها، زي القتل باسم الدين وتعدد الزوجات، ومن يريده ينفذه، لكنه بالنسبة لي مرفوض".

وعن مسألة الزواج في حياته، أوضح: "أفضل الزواج المدني، وأتزوج على حسب الشخصية نفسها أيا كانت ديانتها (إسلامي، مسيحي)، المهم يكون الشخص اللي قدامي إنسانة، ده لو أنا أتجوزت.. لأن الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا؟".

وتابع: "الأنسب أتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق في الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ.. مستحيل أتجوز واحدة لأني شفتها وعجبتني فاروح أتقدم لها ونعيش مع بعض ونخلف، لأن الجواز مسؤولية كبيرة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عطية مسلسل "حكايات يا كل الناس" الخليجي، من تأليف عبدالعزيز حشاش، ومن إخراج عبدالله تركماني.