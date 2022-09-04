شكرا لقرائتكم خبر عن ما بتكبرش .. صوفيا فيرجارا في أحدث إطلالة لها بـ لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة الشهيرة صوفيا فيرجارا متألقة للغاية في أحدث إطلالة لها مؤخرًا، حينما ارتدت فستان مميز، أظهرها بكامل شياكتها واناقتها، فظهرت أصغر من سنها بصورة كبيرة، مثلما ظهر خلال الصور التي التقطت لها، ونشرها موقع الديلي ميل.

الموقع أكد خلال تقريره أن صوفيا التى بلغت سن الـ 50، لم يبدو عليها أى علامات لتقدمها فى العمر، وإنما بدت خلال أحدث ظهور لها أصغر من سنها بشكل كبير، وذلك خلال ظهورها الأخير فى لوس انجلوس.



صوفيا فيرجارا

وكانت التقارير العالمية كشفت عن الصور الأولى من أحدث اعمال صوفيا فيرجارا، والتى تلعب فيه دور جريسيلدا السيدة التى اشتهرت بتجارتها فى المخدرات، داخل كولومبيا، ومنها توسعت حتي صارت من أهم نساء المافيا حول العالم، ممن ذاع صيتهن بصورة كبيرة قبل أن تقطع السلطات فترة طويلة وصعوبات جمة من أجل القبض عليها.



صوفيا

وذلك بعدما كشفت صوفيا فيرجارا عن مدي الصعوبة التي تواجهها خلال تحولها لأداء شخصيتها الجديدة التي تلعب فيها دور سيدة المخدرات جريسيلدا، خلال مسلسل تليفزيوني جديد سيعرض على أحد المنصات، إذ شاركت متابعيها الذى يقدر عددهم بـ25 مليون متابع بصورتين لها الأولى بدون ميكب، بينما الثانية خلال كواليس المسلسل، وكتبت ساعتين من أجل التحول لشخصية سيدة المخدرات جريسيلدا، في المسلسل المشوق، الذى سيعرض خلال الفترة المقبلة.