شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تستعد لطرح كليب "المزاجنجنى" بتوقيع ملاك عادل ومحمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطرب اليمنية بلقيس، لطرح أحدث اغنياتها التي تصورها على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم "المزاجنجى" وهى أغنية باللهجة المصرية، وهى من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحي، والكليب من أخراج على أبو طالب في ثانى تجاربها معه بعد أغنية " دبلوماسي ".

وكانت المطربة الإماراتية بلقيس فتحى أحيت مؤخراً، حفلاً غنائيًا في دبى، وتفاعل الجمهور مع أغنيات بلقيس وتبادل معها الغناء على مدار ساعة ونصف، خاصة أن بلقيس صعدت على خشبة المسرح بغناء "انتهي" ثم غنت عددًا كبيرًا من أغانيها التى رددها الجمهور معها وهي "حالة جديدة، مجنون، هوى، دبلوماسي" وأغنية الغزالة رايقة.

وصعدت أحدى الفتيات من جمهور بلقيس على المسرح وشاركت معها الغناء والرقص على أنغام الدبكة.

بلقيس عبرت عن سعادتها بخروج الحفل هذا النجاح من خلال الحضور الجماهيري الكبير والتنظيم الجيد الذي ساهم فى خروج الحفل بهذا الشكل المرتب .

وكشفت بلقيس من خلال بيان صحفي أنها تشرفت هذا الموسم الصيفي بتقديم سلسلة حفلات لجمهورها وكانت على تواصل دائم معهم ، وأن الفترة المقبلة ستشهد إعلانها لعدد من الحفلات من المقرر أن تقدمها حتى نهاية العام الجاري .

على الجانب الأخر تستعد بلقيس خلال أيام لتسجيل الأغنية الإفتتاحية لبطولة كأس العالم التى ستعلن عنها الفيفا قريباً.