كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:48 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا عن خطوبة الفنان ” حسام حبيب ” .
وذلك بعد تداول مقطع فيديو له أثناء تواجده في الساحل الشمالي وهو يحتفل برفقة مجموعة من أصدقائه .
وخرج ” حسين حبيب ” والد حسام حبيب لنفي كل ما تم تداوله حول خطوبة نجله والتأكيد على أنها مجرد شائعات .
فكتب قائلا : ” كل ما تردد حول خطوبة حسام حبيب مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة .. والفيديو الذي تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي مزور ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقه من شيرين .. أنباء عن احتفال حسام حبيب بخطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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