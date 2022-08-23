بعد طلاقه من شيرين .. أنباء عن احتفال حسام حبيب بخطوبته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:48 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا عن خطوبة الفنان ” حسام حبيب ” .

وذلك بعد تداول مقطع فيديو له أثناء تواجده في الساحل الشمالي وهو يحتفل برفقة مجموعة من أصدقائه .

وخرج ” حسين حبيب ” والد حسام حبيب لنفي كل ما تم تداوله حول خطوبة نجله والتأكيد على أنها مجرد شائعات .

فكتب قائلا : ” كل ما تردد حول خطوبة حسام حبيب مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة .. والفيديو الذي تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي مزور ” .