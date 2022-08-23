والد حسام حبيب يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب حفلها في قرطاج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:48 مساءً - هاجم ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” طليقة نجله الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وذلك على خلفية إحياء شيرين لحفل ختام مهرجان قرطاج في دورته ال 56 مؤخرا في تونس حيث أشار إلى أنه كان عليها المشاركة بمهرجان القلعة المقام حاليا بالقاهرة لتنشيط سياحة بلدها .

فكتب حسين حبيب في منشوره قائلا : ” ألم يكن مهرجان القلعة تنظيم الأوبرا المصرية أولي من مهرجان قرطاج لجلب السياح لبلدك ” .