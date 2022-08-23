شكرا لقرائتكم خبر عن "شيرين عبد الوهاب هتكمل تعليمها"..الضرب والزلزال تسببا فى كرهها للمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن مفاجأة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، أثناء استضافتها للمؤلف أيمن بهجت قمر، وذلك خلال برومو الحلقة والمقرر إذاعتها الخميس المقبل ويعرض البرنامج على قناة cbc، وإنها قررت فعل نفس الأمر الذى فعله أيمن واستكمال تعليمها.

وبالعودة عشر سنين إلى الوراء لعام 2012، قالت شيرين وقتها فى برنامج "التفاحة" لـ نيكول سابا على قناة "الحياة"، عن سبب كرها للمدرسة وشعورها بالندم لعدم استكمالها الدراسة.

وقالت شيرين وقتها: " ندمانة أنى مكملتش تعليمى واللى حصل وقتها كنت في إعدادى وحصل زلزال 1992، خوفت أوى و بطلت أروح المدرسة وكنت بهرب بعد ما ماما توصلني إلى المدرسة، وكرهت أسلوب الدراسة كان المدرسون يضربوننا على أيدينا بالمسطرة لو ضحكنا كنت بحب بس غرفة الموسيقى بحب التاريخ والجغرافيا لكن مليش في الحساب وحابه أرجع أكمل تعليمى وبتكسف من نفسي عندما تتحدث بناتي بالإنجليزية داخل المنزل أو عندما يسألونني عن شيء بالإنجليزية ولا أعرف أرد".

أما في عام 2016، تحدثت شيرين عبد الوهاب، في برنامج المتاهة مع الإعلامية وفاء الكيلانى، عن الفوبيا التي حدثت لها بعد الزلزال وسبب خوفها من المدرسة و تخيلها أن المدرسة سوف تسقط عليها في أى لحظة.

وقالت شيرين:" كنت بهرب من التعليم لأني كنت بكره مادة الرياضيات، هروبي من المدرسة كان بعد الزلزال، ابتديت أخاف من المدرسة نفسها لتقع عليا، كنت بتمشى أتفرج على القاهرة وعلى معالم البلد ولا كنت مركزة في الدراسة ولا الولاد كنت مركزة في هدفى أنى عاوزه أغنى".