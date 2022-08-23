شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لـ لطيفة فى وفاة شقيقها:ربنا يصبرك على فراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، تقديم التعازى للنجمة لطيفة لوفاة شقيقها الأكبر حسن، عبر حساباتهم على تويتر وإنستجرام.

وكتب أكرم حسنى، قائلا:"البقاء لله ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يصبرك، وقال فتحى عبد الوهاب:" البقاء لله .. ربنا يصبركم"، فيما كتبت مى كساب، قائلة:" البقاء لله الله يرحمه ويصبر قلوبكم علي فراقه".

وقال عمرو ياسين:" البقاء لله ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنة"، وكتبت دينا:" البقاء و الدوام لله و لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبركم و يجعل مثواه الجنة"، وقالت درة:" الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم عزيزتي البركة فيك".

وكتب نيشان:" لطيفة الغالية الله يرحمه ويصبركم البقاء لله"، وقالت دارين حداد:" ان لله وانا إليه راجعون الله يرحمه وربي يصبركم حبيبتي"، كما قدمت لها التعازى فريال يوسف، قائلة:" الله يرحمه و ربي يصبركم على فراقه ...انا لله و انا اليه راجعون"، وقال تامر حسين:" البقاء لله حبيبتي ربنا يصبركم ويجعل مثواه الجنة امين".

وأعلنت النجمة لطيفة، عن وفاة شقيقها الكبير، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" أخويا الكبير حسن الغالى الطيب الحنين السند كنا منتظرينك ولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وانا اليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".



دارين حداد و فريال يوسف



فتحى عبد الوهاب و نيشان و تامر حسينى



لطيفة