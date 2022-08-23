نبيلة عبيد تقدم العزاء لـ لطيفة في وفاة شقيقها الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّمت الفنانة نبيلة عبيد، العزاء للفنانة التونسية لطيفة، في وفاة شقيقها الأكبر "حسن"، اليوم الثلاثاء.

وكتبت عبيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "خالص العزاء للأخت الغالية والصديقة العزيزة الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها الأكبر المرحوم حسن العرفاوي.. للفقيد الرحمة وللعائلة الصبر والسلوان".

وكانت الفنانة لطيفة، أعلنت وفاة شقيقها الأكبر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "أخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند، كنا منتظرينك، ولكن القدر كان أسرع، الله يرحمك يا حبيب أختك، إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب يصبرنا على فراقك".

وطرحت النجمة التونسية لطيفة، في يوليو الماضي، ألبومها الجديد بعنوان "لطيفة 2022" بالتعاون مع شركة روتانا للتوزيع، وهو ميني ألبوم يضم 6 أغاني منها ثلاث أغاني باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية.

أغاني الألبوم هي: "أحسن أحسن" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، أغنية "هنعيشها مرة واحدة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي، أغنية "من بلدي" كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، ويضم الألبوم أغنية باللهجة التونسية هي أغنية "طار طار" وألحان رضا شعير.

كما يضم الألبوم أغنيتين باللهجة العراقية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، وتوزيع تراث نمير ووسام عبدالمنعم، كما قام بعمل الماستر والمكساج لكافة الأغاني مهندس الصوت أمير محروس.