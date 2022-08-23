وفاة شقيقة الفنان محيي إسماعيل وعمة المخرج أشرف فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المخرج أشرف فايق، اليوم الثلاثاء، وفاة عمته السيدة أنوار إسماعيل، شقيقة الفنان محيي إسماعيل.

وكتب فايق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عمتي أنوار إسماعيل في ذمة الله.. يرحمك ويحسن إليكي".

أشرف فايق شارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، ومنها: "امرأتان ورجل، الكماشة، أنا وأنت وبابا في المشمش، أبناء على الطريق، والشرسة"، وقام بإخراج أفلام منها: "أسانسير 5 نجوم، اللبيس، قصة الحي الشعبي، الزمهلوية، اللمبي 8 جيجا"، وآخر أعماله فيلم "تك تك بوم" مع النجم محمد سعد عام 2011.