شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام في مسيرة النجمة لبلبة الفنية بعد الإعلان عن منحها الهرم الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤخرا، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، في دورته الـ 44 المنتظر إقامته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يعد ذلك تكريما هاما في مسيرة "لبلبة" المليئة بالأعمال والإنجازات، وفيما يلي نستعرض أبرز الأرقام التي حققتها الفنانة الكبيرة طوال مشوراها الفني الذي بدأ منذ أن كانت بعمر 5 سنوات:

- قدمت 88 فيلما سينمائيا منهم 6 بطولات في طفولتها

- قدمت 4 مسلسلات تليفزيونية.

- لها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية.

- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 16 مهرجانا عربيا.

- حصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة.

يشار إلى أن الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، كان قد علق على ذلك التكريم قائلا إنه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا.

فيما أضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن لبلبة مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل تشارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

يذكر أن لبلبة قدمت آخر أعمالها مسلسل "دايما عامر" فى شهر رمضان الماضى، وشاركت فى بطولة العمل إلى جانب مصطفى شعبان، ، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.