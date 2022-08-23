شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات مهرجان القلعة الخميس المقبل.. نوال الزغبى مع حفلين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لفعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه يحتضن مسرح المحكى 3 حفلات متتالية مساء الخميس المقبل الموافق 25 اغسطس .

ففى العاشرة مساء تشارك الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال فعاليات المهرجان للمرة الأولى بمسيرتها الفنية، وذلك من خلال مجموعة أغانيها الشهيرة مثل "عينيك كدابين ، ليه مشتقالك ، ما أندم عليك ، ياما قالوا ، روحي يا روحي ، شو اخبارك ، بعينك ، عقلي وقف ، علي دلعونا ، القاسي ، اللي اتمنيته ، ألف ومية ، الناس العزاز وغيرها".



نوال الزغبى

في حين يسبق حفل نوال الزغبى فى الثامنة مساء حفلا لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد يتضمن نخبة من أشهر المؤلفات الوطنية والتراثية والعاطفية التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين.

ثم يليه حفلا لاوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا يضم عدد من المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية.