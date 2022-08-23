شكرا لقرائتكم خبر عن دفن شقيقة محيي إسماعيل وعمة المخرج أشرف فايق بمقابر العائلة بكفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت جنازة أنوار إسماعيل شقيقة الفنان محيي إسماعيل وعمة المخرج أشرف فايق إسماعيل وتم دفنها بمقابر العائلة في مدينة كفر الدوار بمحافظ البحيرة حسبما أكد المخرج أشرف فايق لليوم السابع قائلا : الجنازة والعزاء تم على مقابر العائلة وكانت مراسم الجنازة عائلية .

المخرج أشرف فايق هو نجل المخرج والكاتب الراحل فايق إسماعيل وعمه الفنان الكبير محيي إسماعيل وأيضا عمه الثاني هو الكاتب المسرحي الكبير بهيج إسماعيل فهو ينتمي لعائلة فنية .

يذكر أن النجم الكبير محيي إسماعيل، كان قد تحدث فى ندوة باليوم السابع عن الموت ومدى خوفه منه قائلا: أنا أكبر شخص يخشى الموت ولكني أحب المقاومة لأني عاشق للحياة، وفي حياتي ما حضرت جنازة، والسبب موقف تعرضت له عندما توفيت زوجة قريب لي في حادث وجاءت لي في "فوطة ملفوفة" وقد فارقت الحياة وطلبوا مني المشاركة في دفنها والنزول في القبر فتعرضت لعملية "إغماء" ومن هنا قررت عدم حضور أي جنازات أو عزاءات.

يذكر أن الفنان محيي إسماعيل صدر له حديثًا كتاب جديد عنوانه "تعقيدات النفس البشرية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مرفقة معه أسطوانة مدمجة تضم عددًا من مشاهد أفلامه.