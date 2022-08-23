كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:43 مساءً - أعربت الفنانة ” إسعاد يونس ” عن إنزعاجها من الاتهامات التي تلاحقها منذ حوالي 8 سنوات حول ارتدائها لشعر مستعار (باروكة) .
ونشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ردت من خلالها على المشككين في ظهورها بشعرها الحقيقي واستعانتها بشعر مستعار .
فكتبت في تعليقها عليها : ” بقالي 8 سنين متهمة إني بلبس باروكة ومعرفش إيه وجه الاتهام .. أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس : ” أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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