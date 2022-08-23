الارشيف / فن ومشاهير

إسعاد يونس : ” أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي “

0 نشر
0 تبليغ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:43 مساءً - أعربت الفنانة ” إسعاد يونس ” عن إنزعاجها من الاتهامات التي تلاحقها منذ حوالي 8 سنوات حول ارتدائها لشعر مستعار (باروكة) .

ونشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ردت من خلالها على المشككين في ظهورها بشعرها الحقيقي واستعانتها بشعر مستعار .

فكتبت في تعليقها عليها : ” بقالي 8 سنين متهمة إني بلبس باروكة ومعرفش إيه وجه الاتهام .. أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي ” .

كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس : ” أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا