إسعاد يونس : ” أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:43 مساءً - أعربت الفنانة ” إسعاد يونس ” عن إنزعاجها من الاتهامات التي تلاحقها منذ حوالي 8 سنوات حول ارتدائها لشعر مستعار (باروكة) .

ونشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ردت من خلالها على المشككين في ظهورها بشعرها الحقيقي واستعانتها بشعر مستعار .

فكتبت في تعليقها عليها : ” بقالي 8 سنين متهمة إني بلبس باروكة ومعرفش إيه وجه الاتهام .. أنا حرة إن شاء الله ألبس حلة على دماغي ” .