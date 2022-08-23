ريم مصطفى في صورة لافته بدون مكياج والجمهور يُشبهها “بالأطفال”… شاهدوا جمالها الطبيعي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:43 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ريم مصطفى عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورتين لها من اطلالتها الصباحية.

وظهرت ريم مصطفي في إحدى الصور وهي ترتدي توب من اللون الرمادي واختارت ان يكون شعرها منسدلا وظهرت بدون مكياج فجمالها الطبيعي كان واضح، وكانت ريم في الصورة من تتواجد في استراحة أثناء كواليس التصوير لأحد أعمالها الفنية الجديدة.

وفي الصورة الثانية ظهرت من داخل سريرها بالتوب الأبيض بدون مكياج نهائيًا وتفاعل الجمهور مع تلك الصورتين ونالت اعجاب عدد كبير من متابعي ريم مصطفي وأضافوا العديد من التعلقيات الإيجابية وشبهوها “بالأطفال” وتمنوا لها النجاح في أعمالها القادمة.





ريم مصطفى تتحدث عن حياتها الشخصية:

من ناحية أخرى، صرّحت الفنانة ريم مصطفى لأول مرة عن حياتها الشخصية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

أعلنت الفنانة ريم مصطفى أنها تزوجت من قبل وهي فى سن 19 عاما واستمر زواجها 10 سنوات وانفصلت عن زوجها ولديها منه ولدين: (عمر وعلى).

ظهرت الفنانة ريم مصطفى مع أبنائها “عمر وعلي” من قبل من خمس سنوات فى عزاء والدها الراحل، حيث ظهر ابنيها بجانبها أثناء تلقى واجب العزاء.

وهذا كان هو الظهور الوحيد لنجلي الفنانة في العام 2017 وتحرص ريم مصطفى، عن اخفائهما عن الإعلام منذ ظهورها .

هل ريم مصطفى مصرية ؟

وكشفت ريم مصطفى عن نشأتها وأصولها موضحة:”أنا من أصل تركي، جدتى والدة ماما، باباها باشا تركى، والغريب أن عمرى ما رحت تركيا حتى اليوم، وفى عيلتى احنا أربع أخوات بنات كلهم زى القمر، بابا كان اسمرانى جدا، وأمى لها 3 أخوات بنات بردو، ودخلت المدرسة والجامعة في القاهرة، ودرست اعلام وسافرت دبى اشتغلت ماركتينج في دبى ورجعت كملت شغل لحد ما دخلت التمثيل”.

أحدث أعمال ريم مصطفى:

وشاركت ريم مصطفى في المسلسل الإذاعي الكوميدي “موس صلاح” مع الفنان أحمد فهمي، في موسم رمضان 2022، مع عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، وحامد الشراب وغيرهم.

كما شاركت “ريم” أيضا في مسلسل “suits بالعربي” بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، ومن تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

يُعرض الان مسلسل لـ ريم مصطفى أيضًا علي احدي المنصّات الرقيمة وهو “مسلسل الثمانية” مع آسر ياسين وخالد الصاوى وتأليف تركى أل الشيخ ويشارك فى بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، حنان سليمان.

ويذكر أن مسلسل الثمانية من إخراج أحمد مدحت، وتم الاستعانة بفنايين أجانب على أعلى مستوى في التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقي التصويرية وتصميم البوستر الدعائي والبرومو التشويقي.

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