شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إصدار Batman الجديد لتخفيض تكاليف الإنتاج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة Warner Bros Discovery فيلم أبطال خارقين آخر قيد التطوير لـ HBO Max، وسط جهود صارمة لخفض التكاليف، وتشير التقارير إلى أن العملاق الإنتاجي لن يقوم بإصدار سلسلة الرسوم المتحركة Batman: Caped Crusader، إلى جانب خمسة رسوم كاريكاتورية أخرى.

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، تم الإعلان عن العرض على أنه يستخدم أحدث تقنيات الرسوم المتحركة لإعادة ابتكار شخصية باتمان بسرد قصص متطور وشخصيات دقيقة وتسلسلات مكثفة في عالم مذهل بصريًا، وكان قد تم منح أمرًا مباشرًا إلى سلسلة في مايو 2021 ، قبل اندماج Warner Bros and Discovery، وسعى المسؤولون التنفيذيون منذ ذلك الحين إلى إعادة التفكير في استراتيجيتهم بشأن الإصدارات إلى منصة البث بينما يحاولون تقليص التكاليف.



باتمان

وعلي جانب آخر زادت إيرادات فيلم The Batman بـ حوالى مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 769 مليونا و206 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم أول مارس الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و 56 دقيقة.

وانقسمت إيرادت فيلم The Batman بين 369 مليونًا و306 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 399 مليونا و900 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الماضى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول

كان تصوير الفيلم قد توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين أعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19 وتسببت تلك الإصابة فى إصدار قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، لأن إصابته تسببت فى تعطيل التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، فى ظل ظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم بسبب فيروس كورونا.