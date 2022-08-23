شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى 3 حفلات فى عمان منتصف أكتوبر ونفاد التذاكر بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان الكبير كاظم الساهر حالة من الانتعاشة الفنية مع جماهيره ومحبيه من خلال جولته الغنائية، التى يقوم بها خلال الفترة الحالية، عبر عدد من الحفلات المتواصلة من المحيط للخليج، فبعد حفلاته فى مصر يستعد لثلاثة حفلات فى عمان نفدت تذاكرهم جميعاً مؤخراً.

وذلك رغم أن الحفلات ستقام فى منتصف شهر أكتوبر من العام الجارى، إلا أنه وبمجرد الإعلان عنها نفدت التذاكر بالكامل للحفلات التى تقام أيام الـ13 و14 و15 من اكتوبر.



حفلات كاظم فى عمان

كما يستعد كاظم الساهر لحفل آخر الجمعة المقبلة فى أمريكا، الموافق 26 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان كاظم الساهر قد قدم حفلا غنائياً فى الساحل الشمالى، والذى يعد الحفل في مصر بعد غياب أكثر من 20 عاماً عن مصر، وكانت حفلة ناجحة، وحضرها عدد كبير من الجمهور والفنانين.

كما أحيا حفلا غنائياً كامل العدد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومحبيه وجمهوره، كما صور حلقة مع الإعلامية منى الشاذلى، من المقرر عرضها الفترة المقبلة.