شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبانى توني كاسلا يقدم ورشة "المسرح الإيمائي" بمهرجان المسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان الأسباني توني كاسلا ورشة "المسرح الإيمائي" ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29، والمقرر انطلاقه 1 سبتمبرالمقبل وحتي 8 من نفس الشهر.

الورشة تقام خلال 4 أيام من الساعة العاشرة صباحا ولمدة ثلاثة ساعات ، وخلال هذه الورشة سوف يتعرف المتدربون علي أهم ما يميز المسرح الإيمائي من خلال شرح المدرب لقصة باستخدام كلمات أو بدون كلام ، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر علي الجسد وتجسيد المشاهد ، كما سيتم تعريف المشاركين علي مجموعة من الفنون الأدائية مثل البانتوميم ، فنون المهرج ، المسرح الحركي .

يشار إلى أن الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والتي تحمل اسم المخرج العالمي الراحل بيتر بروك ، والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

يهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .