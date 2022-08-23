"إن شالله ألبس حلة على دماغي".. هل ترتدي إسعاد يونس "باروكة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها متهمة منذ 8 سنوات بأنها ترتدي "باروكة"، ولا تعرف وجه هذا الاتهام.

ونشرت إسعاد، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ومدّون عليها عبارة: "بقالي 8 سنين متهمة إني بلبس باروكة، ومعرفش إيه وجه الاتهام، أنا حرة إن شالله ألبس حلة على دماغي".

وصدر للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في يناير الماضي، كتاب "في استقبال فخامة الرئيس.. حكايات من زمن فات"، عن الدار المصرية اللبنانية.

وعُرض لإسعاد يونس مؤخرا في دور العرض فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.