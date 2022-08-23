لم تحصل على الإعدادية.. قصة هروب شيرين من التعليم بسبب الزلزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال البرومو الدعائي لبرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC، عن رغبتها في إكمال تعليمها، وذلك عبر مداخلتها الهاتفية في الحلقة التي تم تسجيلها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن المقرر عرضها يوم الخميس المقبل.

وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق، بعد 20 عاماً من انقطاعه عن الدراسة؛ قالت شيرين موجهة حديثها إلى ضيف الحلقة أيمن بهجت قمر: "مبروك يا أيمونتي، أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك"، لتعقب منى الشاذلي قائلة: "ده خبر الموسم". كما كشفت عن تعاونها مع "أيمن" في فيلم جديد بعنوان "قصة حياة أمي" من تأليف والده الراحل بهجت قمر.

والمفارقة هنا، أن حديث الفنانة شيرين عبد الوهاب، جاء بعد 10 سنوات، من كشفها عن المرحلة الدراسية التي وصلت إليها.

شيرين، خلال ظهورها عام 2012، في برنامج "التفاحة" الذي قدمته الفنانة نيكول سابا على قناة "الحياة"، أكدت أنها تشعر بالندم لعدم حصولها على أي شهادة تعليمية سواء الجامعية أو الثانوية أو حتى الإعدادية، وكذا ندمها على عدم معرفتها اللغة الإنجليزية.

وقالت شيرين آنذاك: "كنت في التعليم حتى الصف الأول الإعدادي عندما قام زلزال 1992، كنت أخاف أن أذهب إلى المدرسة، وكنت أهرب بعد أن توصلني والدتي إلى باب المدرسة، خاصة وأن أسلوب الدراسة لم يكن جيداً وكان المدرسون يضربوننا على أيدينا بالمسطرة".

وتابعت: "ونتيجة لذلك لم أكمل تعليمي وأنا نادمة خاصة وأنني بتكسف من نفسي عندما تتحدث بناتي بالإنجليزية داخل المنزل أو عندما يسألونني عن شيء بالإنجليزية ولا أعرف ماذا يقلن".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، انتهت مؤخرا من تسجيل عدة أغاني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، منها واحدة، تولى وضع ألحانها الملحن محمد يحيى، والثانية من ألحان أحمد صلاح حسني، وتولى توزيع الأغاني الموزع الكبير طارق مدكور.

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.