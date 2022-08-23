"عايزة أكمل تعليمي".. شيرين عبد الوهاب تعلن "خبر الموسم" مع منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم"، يوم الخميس المقبل.

ونشرت قناة cbc العارضة للبرنامج، برومو للحلقة، وفيه يتحدث "قمر" عن حصوله على شهادة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق، بعد 20 عاماً من انقطاعه عن الدراسة.

وخلال الحلقة؛ يتلقى "قمر" اتصالا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، تهنئه خلاله على البكالوريوس، قائلة: "مبروك يا أيمونتي"، كاشفة عن تعاونهما في فيلم جديد بعنوان "قصة حياة أمي" من تأليف والده الراحل بهجت قمر.

وتضيف شيرين أن حصول أيمن بهجت قمر على شهادة البكالوريوس، شجعها على إكمال تعليمها هي الأخرى، قائلة: "قولتله أنا كمان عايزة أكمل تعليمي"، لتعقب منى الشاذلي قائلة: "ده خبر الموسم".

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، قبل أيام، حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للثقافة والفنون في تونس، على المسرح الأثري بقرطاج، وقدّمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.