“نسيت تلبس البنطلون” .. الجمهور يسخر من إبنة عمرو دياب بسبب ملابسها الجريئة – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:50 مساءً - تعرضت نور إبنة المطرب عمرو دياب والفنانة المصرية شيرين رضا مؤخرًا لانتقادات عديدة عبر حسبها على «إنستجرام»، بعد تغيير أسلوب اختيارها لملابسها واتجاهها لارتداء ستايل تميز بالجرأة.

ونشرت نور عمرو دياب صورا جديدة على صفحتها الشخصية، وظهرت نور في الصور بملابس قصيرة للغاية مما جعل البعض يسخر منها.

وجاءت بعض التعليقات كالآتي: إبنة عمرو دياب نسيت البنطلون وقال أخر انا متابعك بس علشان عمرو دياب.

إطلالة نور عمرو دياب

ولفتت نور دياب الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة، واتسم باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن بساطتها.

وأنتعلت نور دياب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض مع حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة بسيطة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات الجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

ستايل نور عمرو دياب

ولم تكن هذه المره الأولي التي تثير فيها نور عمرو دياب الجدل، ولكنها تعتبر من المشاهير التي تثير الجدل بسبب إطلالاتها الغريبة وغير التقليدية التي تظهر بها في الكثير من الأحيان.

وتتميز نور دياب بأنها تميل إلي أرتداء فساتين السهرة و الإطلالات الأنثوية الجريئة، ولكن على الرغم من ذلك تحرص على التجديد و التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

كما تلتزم أبنة عمرو دياب بعدم المبالغة في إستخدام مستحضرات التجميل ونادرا ما تظهر بصيحات المكياج الصاخب، كما تحرص على تطبيق تسريحة الشعر البسيطة و السهلة و المتناسقة مع وجهها.

زفاف نور إبنة عمرو دياب

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا بمليونير اوربي حيث سيكون حفل اسطوري.

شيرين رضا تتحدث عن إبنتها

واثارت الفنانة شيرين رضا الجدل بعد تصريحتها في برنامج Et بالعربي عندما صرحت عن زواج بنتها نور عمرو دياب .

وأكدت بعدم تدخلها في حياتها الشخصية وانها حرة في اختيارها دون ان تحدد موعد الزفاف على الهواء.

ومن المعروف أن هناك قصة حب بين نور عمرو دياب واحد الشباب البريطانين وتداول متابعيها قصة حبها بمليونير اوربي، وكانت واصلت صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي خبر زفاف نور ابنة عمرو دياب وشيرين رضا بزفاف اسطوري من مليونير اوربي .

نور عمرو دياب أكدت أنها مستقله عن عائلتها منذ سنوات طويلة، ومنذ دراستها وعملها في لندن وهي لا تحصل على أي أموال من والدها، واعتقد البعض أنها على خلاف مع والدها، لكن شيرين رضا أكدت أنها تفضل أن تعلم ابنتها الاعتماد على النفس.

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