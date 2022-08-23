شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى إعدام ويليام والاس..ما لا تعرفه عن رائعة ميل جيبسون عنه X braveheart والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفارس الاسكتلندي الشهير ويليام والاس الذى يعتبر من أهم القواد في التاريخ ممن سعوا لتحرير أراضيهم، طوال فترة حياته حينما حاول تحرير الأراضى الاسكتلندية من قبضة بريطانيا، ولعل أبرز ما يتبادر إلى الأذهان بمجرد ذكر اسم والاس هو فيلم "القلب الشجاع" الذى قام ببطولته الممثل الكبير ميل جيبسون واعتبره الكثيرون بمثابة ملحمة فنية اخرجها وقام ببطولتها جيبسون ببراعة شديدة جعلته يصنف من ضمن أهم الأفلام بالتاريخ.

وخلال التقرير التالي نرصد معلومات عن الفيلم الشهير بالسطور التالية.

1.الممثل جيسون باتريك كان اختيار ميل جيبسون الأول للعب شخصية ويليام والاس في دور البطولة إلا أن الممثل كما تردد رفض لانشغاله بأعمال أخرى، لذلك قرر ميل جيبسون القيام بدور البطولة.



فيلم القلب الشجاع

2. لم ينجح الفيلم في تحقيق أية إيرادات تناسب قيمته فلم تتعد إيراداته سوى 75 مليون دولار بفارق 3 ملايين فقط عن إجمالى ميزانيته التى تكلفت 72 مليون.

3. أثار الفيلم عاصفة كبيرة من الانتقادات والهجوم عليه من قبل منظمات حقوق الحيوان لتعرض الأحصنة للقتل خلال مشاهد الفيلم وإصابة آخرين إصابات بالغة إلا أن الشركة المنتجة للعمل عرضت صور تؤكد استخدامهم أحصنة متحركة اصطناعية في المشاهد الخطيرة، كما أن جيبسون وعد بدفع 5 دولارات لأي شخص يمكنه اكتشاف الأحصنة المزيفة.

4.المادة التى ميزت وجوه جنود الجيش الاسكتلندى فى الفيلم يطلق عليها "النيلج"، ولم تسخدم قبل 800 عام من تصوير العمل لتوقف المحاربون عن اللجوء لها طوال تلك المدة.

5.استغرق ميل جيبسون 90 ساعة بالمعركة الشهيرة فى الفيلم والمعروفة باسم "ستيرلينج" من أجل تنفيذها بهذا الشكل المتقن.

6.لجأ ميل جيبسون إلى حيلة ذكية بهدف تخفيض نفقات العمل حينما استخدم نفس مجموعة الكومبارس أثناء تصوير مشاهد المعارك في الجبهتين قبل مونتاج المشاهد.

7. الفيلم نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج بعد عرض، ولكن ربما لا يعرف كثيرين أن ميل جيبسون لم يكن المرشح الأول لإخراجه حيث كان تيرى جيليام هو المرشح لذلك لكنه اعتذر ليذهب لـ جيبسون.