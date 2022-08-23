هذا ما فعلته أغنية "عامل عاملة" لإيهاب توفيق بخالد سليم في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك المطرب خالد سليم جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام بفيديو جديد أثناء قيادته لسيارته في إحدى الدول الأوروبية.

في خلفية الفيديو جاءت أغنية "عامل عاملة" للمطرب إيهاب توفيق، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان طارق مدكور، ليبدأ خالد في التفاعل معها وترديد كلماتها، معلقا "لما فجأة تسمع اغنية بتحبها.. وانت في أوروبا ..الحنين للماضي".

يُذكر أن آخر أعمال خالد سليم كممثل مسلسل "جمال الحريم" أمام الفنانة اللبنانية نور، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، كما ينتظر طرح فيلمه "في القلب" أمام الفنانة نسرين طافش، إخراج مرقس عادل.