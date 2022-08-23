شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى معلم فى منطقة شعبية بفيلم "رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد الفيشاوى التحضير لفيلمه الجديد "رهبة" المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والذى يعود به الفيشاوى إلى نوعية الأفلام الكوميدية بعد فترة تقديم أفلام تراجيدية وأكشن خلال الفترة المقبل، ويجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منصطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل.

ويعرض لأحمد الفيشاوى في السينمات حالياً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وأحيا الفنان أحمد الفيشاوى، الشهر الماضى ذكري والده الراحل النجم فاروق الفيشاوى، حيث مرت 3 سنوات علي وفاته، ونشر أحمد صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "الأمس كانت ليلة صعبة بالنسبة لى.. لقد كانت ثلاثة سنوات يا أبي.. أفتقدك يا ​​رجل لقد كسرت قلبي، آمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً لرؤيتك مرة أخرى.. أنت إنسان أسطورى ونجم أسطورى متواضع جدًا.. وداعًا يا صديقي العزيز الذي أحب أن اقضي معه وقت كثيرًا.. أشكرك على كل شيء.. الفاتحة عليك إن شاء الرحمن كما كنت دائماً تقول يا حضرة المحترم".